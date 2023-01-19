Новий наступ росіян: польський генерал дав несподіваний прогноз

росія має в резерві 1,2 мільйона осіб

В Україні всерйоз розцінюють ймовірність нового масштабно-російського наступу. Атаку окупантів прогнозують і головнокомандувач ЗСУ Залужний та міністр оборони Рєзніков. При цьому до сусідньої Білорусі постійно прибувають російські солдати. Однак польський генерал прогнозує, що війська в республіці можуть лише взяти на себе роль тих, хто відволікає, тоді як справжній удар, на його думку, може статися з території росії.

Так, на думку польського генерала Вальдемара Скшипчака, яке він висловив виданню ВВС, настає відповідальний і, можливо, вирішальний момент у цій війні. Він вважає, що ймовірність нового наступу росіян існує, а удар може статися в районі Брянська, Курська та Воронежа. Туди після битв навесні та влітку 2022 року вони вивели свої війська та восени виробляли їх відновлення. У Росії, додав експерт, зараз відбувається мобілізація і хоча вона у них досить хаотична, у них є резерв із 1,2 мільйона людей. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Більшість цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

"Я вважаю, що росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. При цьому сценарії під ударом виявляються — Полтава і Дніпро. Вони можуть спробувати поєднати свої сили по цьому напрямі з тими, хто нині воює на сході в районі Бахмута і Соледара" — передає видання слова експерта.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал СБУ Віктор Ягун назвав чотири небезпечні напрями у зв’язку з можливим новим настанням росіян.

Також ми повідомляли, що експерт оцінив ймовірність повторного наступу росіян на Київ.