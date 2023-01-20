Війна — день 331: союзники готують зброю для України, а окупанти мріють про наступ

Оперативно про головне 20 січня

Триває 331 день повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Обстановка на сході країни все ще "гаряча", тривають жорстокі бої, але загарбники не мають повного контролю над головними фігурантами інформаційних зведень Бахмутом і Соледаром. Загострюється тема підготовки окупантами наступу, головне питання — який напрямок намагатиметься прорвати ворог. Збройні Сили України дають опір окупантам і готові продовжувати це робити. Тим більше, що наші союзники тішать новинами. Великобританія дає Україні потужні ракети, а в Німеччині вже говорять про десятки танків. Великий пакет допомоги важкого озброєння передасть Естонія, нарощують підтримку Польща, Данія та інші країни ЄС, а також США.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 17 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 328: окупанти готують новий наступ на сході й обстрілюють мирні міста.

Інформація за 18 січня доступна у звіті: Війна — день 329: окупанти готують новий ракетний удар і наступають на Донбасі.

З даними за 19 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 330: окупанти готують новий наступ, а Захід нарощує підтримку України.