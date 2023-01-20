Не лише танки: у ЗСУ розповіли про "щеплення" від варварських обстрілів росією мирних міст

Найкращий засіб боротьби з ракетами ворога – знищувати їх біля кордону

На зустрічі у форматі Рамштайн, яка розпочинається сьогодні, 20 січня, Україна сподівається отримати окрім бронетехніки також потужний пакет протиповітряної допомоги.

Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Зокрема йдеться про системи NASAMS, IRIS-T і Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але конкретно по С-300 та С-400 найкраще "щеплення" — знищення самих установок ", — зазначив спікер.

Ігнат підкреслив, що діставати російські ЗРК за 200 кілометрів від кордону України — реальне завдання.

"Це може бути артилерія, це можуть бути оперативно-тактичні комплекси. І не забуваємо, що у нас є ударні безпілотники, якими також можна трохи прорідити засоби ППО противника", — додав речник Повітряних сил.

За його словами, вражати зенітні установки за 200 кілометрів від нашого кордону – завдання цілком реальне.

Нагадаємо, що у середині січня окупанти вперше вдарили по Києву ракетами до комплексу С-400. Як зазначає військовий експерт Сергій Згурець, це робиться для виконання суто терористичних завдань, адже для попадання по наземним цілям ці ракети "досить умовно" точні.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що для України поки що єдиним варіантом захисту від російських ракет С-300 та С-400 залишається знищення самих пускових установок безпосередньо на позиціях.

Нагадаємо, що кілька годин тому США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні, в якому є нові засоби ППО.