Британські розвідники підрахували, скільки найманців пригожина воюють проти України

Британська розвідка назвала чисельність групи "Вагнера" на фронті

Чисельність приватної військової компанії "Вагнера", засновником якої є путінський поплічник євгеній пригожин, на фронті в Україні досягнула 50 тисяч осіб, хоча раніше ці цифри були зовсім іншими.

Як у п'ятницю, 20 січня, у своєму Twitter повідомив пресцентр Міністерства оборони Великобританії, фінансування незаконного збройного формування, члени якого беруть безпосередню участь у російсько-українській війні, відбувається за рахунок корупції при державних замовленнях.

Зокрема, згідно з даними російського держреєстру, "вагнерівська" ПВК була офіційно зареєстрована як юридична особа 27 грудня 2022 року, після чого угруповання оголосило, що основою її діяльності є "консалтинг у галузі управління". Що стосується військової служби, то про неї мови не було.

"Поки незрозуміло, якою мірою структура "ПВК Центр Вагнера" використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю "Вагнера", — йдеться у текст повідомлення.

У британському Міноборони зазначають, що приватні військові компанії дотепер вважають у росії незаконними, навіть попри довготривалі діалоги щодо ймовірності реформувати закон. Припускають, що засновник "Вагнера" пригожин нібито фінансує це угруповання за рахунок завищених сум на державних контрактах, які укладаються з іншими компаніями, власником яких є він сам.

"Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. пригожин зізнався на підставі "Вагнера" лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року він відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі", — зазначають у відомстві.

Британська розвідка повідомляє, що до складу "Вагнера" наразі входить 50 тисяч людей. Усі вони залучені до бойових дій на українському фронті. Тобто, саме це незаконне угруповання стало "ключовим компонентом кампанії в російсько-українській війні".

Варто додати, що раніше видання The Hill писало про те, що у складі російської ПВК "Вегнера", яка воює з українцями на їх територіях, перебувають десятки тисяч найманців. Зокрема, 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених, які були завербовані з російських колоній.

Водночас джерела видання LIGA.net у розвідці влітку інформували про те, що проти України воюють 5000 "вагнерівців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська приватна військова компанія "Вагнера", яка відома вербуванням у свої лави зеків, вирішила залучати на службу не лише ув'язнених чоловіків, а й жінок, які відбувають покарання у "місцях не настільки віддалених".