ЗСУ знищили новий російський БПЛА "Мерлін-ВР": що відомо про черговий "аналоговнєт"

За всю війну росіяни лише двічі скористалися таким безпілотником, що може свідчити про відсутність масового виробництва

Українським військовим у січні 2023 року вдалося вдруге за час повномасштабного вторгнення рф знищити рідковживаний окупантами беспілотник "Мерлін-ВР". За даними ворожої армії, це "унікальна розробка" російського виробництва, яка широкому загалу була презентована лише у вересні 2021 року. Попри всі розрекламовані плюси, техніка не отримала широкого розповсюдження, адже ЗСУ дуже рідко фіксують її використання.

Детальніше про те, що може і з чого створений такий БПЛА, розповідає видання Defence Express. Зазначимо, що першого "Мерліна" збили ще влітку на Херсонському напрямку. Тоді полювання на ворожу "пташку" допомогло вітчизняним спеціалістам з'ясувати, які саме характеристики має ця зброя.

Початково росіяни заявляли, що дрон такого типу є "технологічним проривом", адже начебто має гібридну силову установку. Анонсувалося, що "Мерлін-ВР" розрахований на підняття вантажів до 6,5 кг. При цьому техніка мала витримувати час польоту до 10 годин і пересуватися у повітрі майже безшумно. Заявлена максимальна висота — 5 кілометрів. Виготовляти таке "диво" російської оборонки мав науково-дослідний інститут "Сучасних телекомунікаційних технологій"у Смоленську.

Використовувати його мають для ведення розвідки. Має техніка одразу два режими — автоматичний та напівавтомат.

Ось так "Мерлін-ВР" виглядав після збиття

Чим же БПЛА є насправді?

Українські спеціалісти підкреслюють: жодної "гібридної установки" цей безпілотник не має. До звичайного двигуна внутрішнього згоряння під'єднали пластикову каністру замість якісного паливного бака. При цьому гордо іменована російською розробка має начиння, яке майже все складається із західних комплектуючих. Швидше за все, отримані вони вже в обхід санкцій.

"Нутрощі" безпілотника

Так, серед "нутрощів" "Мерліна-ВР" було знайдено тепловізорні матриці Lynred (Ulis) PICO1024, які мають високу роздільну здатність. Їхнім виробником є Франція. Також не обійшлося без ізраїльських лінз та китайських стартер-генераторів.

Так виглядає начиння безпілотника

Зазначимо, що дрон, який після збиття системою ППО досліджували українські фахівці, мав спеціальну військову прийомку Міноборони рф. Це означає, що дрон міг бути запущеним у серійне виробництво. Однак у цьому змушує сумніватися частота використання БПЛА — очевидно, комплектуючих для нього все ж не вистачає.

Слід зазначити, що безпілотники наразі є одним із найважливіших елементів у російсько-українській війні. Вони використовуються обома арміями, а українські захисники не раз визнавали, що наявність дронів може врятувати життя.

"Телеграф" окремо розповідав, що відомо про потужні БПЛА H10 Poseidon Mk II, які виробляються на Кіпрі.

Додамо, що українські волонтери анонсували закупівлю "дронів помсти". Вони зможуть долати до 800 км ворожою територією і нестимуть до 8 кг вибухівки. Така техніка вигідно відрізняється від "аналоговнєтних" безпілотників "Мерлін-ВР".