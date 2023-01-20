"Спи спокійно, моє янголятко": син загиблої в Дніпрі написав мамі зворушливий лист

Хлопчик написав для своєї загиблої мами такий дорослий та зворушливий текст

Син Ірини Саламатенко Ігор, яка загинула під час потрапляння російської ракети до будинку в Дніпрі, написав зворушливий лист для мами. Жінка проходила повз будинок на Набережній Перемоги в момент, коли пролунав вибух. Дніпрянка загинула від численних осколкових поранень.

Лист Ігоря для мами та всіх тих, хто зміг прийти на прощання з нею, опублікував його батько — чоловік загиблої на її сторінці в соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що не виправив жодного слова, написаного хлопчиком.

У листі Ігор розповідає, що його мати була стоматологом та волонтером, яка допомагала нашим воїнам боротися за нас та за нашу свободу.

"…Неможливо передати словами, наскільки це величезна трагедія для нашої родини, для нашого району, для нашого міста, для мене….. Моя мама була найпрекраснішою, найкрасивішою, найрозумнішою і найдобрішою дівчиною, яку я колись знав", — пише син Ірини. .

Хлопчик зазначає, що незважаючи на те, що мами більше немає поруч, він і далі відчуває її любов, теплоту і турботу.

"...Я знаю що вона пишається мною, пишається татом, пишається всіма нами, і я робитиму все, щоб спостерігаючи з боку, Ірочка продовжувала мною пишатися, вона була моїм життям, і залишилася моїм життям, нашим життям, вона поряд з нами, і всередині нас, і ми ніколи не забудемо маму, ми будемо любити її до кінця часів, поки не возз’єднаємося знову на м’яких і пухнастих хмарах.

Лист Ігоря Мамі

Нагадаємо, раніше ми писали про трагічну історію переселенців, які загинули у Дніпрі.

Також ми повідомляли, що в ураженому ракетою будинку в Дніпрі жертвами стали цілі сім’ї.