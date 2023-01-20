У німецькій розвідці турбуються через українські втрати під Бахмутом - Spiegel

Україна зазнає великих втрат серед своїх захисників на сході

У німецькій Федеральній службі розвідки (BND) висловили занепокоєння щодо високих втрат з боку України у тяжких боях за місто Бахмут на сході нашої країни.

Цього тижня пройшло секретне засідання, під час якого BND поінформувала депутатів у Бундестазі про те, що Україна зараз щодня втрачає тризначну кількість своїх військових у боях із російськими загарбниками. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

"На фронті під Бахмутом українці зараз зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м’ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", — йдеться у матеріалі.

У січні 2023 південь і схід Бахмута знаходиться під постійними інтенсивними артилерійськими обстрілами. У січні, за даними британської розвідки, окупанти посилили тиск на це місто. Однак ймовірність того, що вони можуть оточити його найближчим часом, є низькою.

Нагадаємо, раніше колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу" про те, що ситуація в Бахмуті та Соледарі залишається вкрай важкою. Водночас він назвав найважливіші завдання для українських військових.