"Припиніть лялькову виставу": експосол Мельник жорстко звернувся до Німеччини через танки

Німеччина має перестати блокувати передачу танків Україні та, більше того, відправити всю свою доступну зброю для боротьби з росією

Колишній посол України в Німеччині та заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник висловився з приводу того, що на "Рамштайні" не схвалили танки для України. Він упевнений, що Німеччина перешкоджає постачанню.

Про це заступник міністра закордонних справ розповів німецькому виданню Süddeutsche Zeitung у кулуарах зустрічі "Рамштайн". Мельник вимагає від Німеччини припинити "танкову лялькову виставу".

Андрій Мельник вимагав від нового глави Міноборони ФРН Бориса Пісторіуса, щоб уряд країни припинив чинити опір постачанню танків "Леопард 2" в Україну. Передача озброєння має розпочатися негайно.

"Ми закликаємо нового міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити сьогодні цю танкову лялькову виставу в Рамштайні і негайно розпочати постачання німецьких "Леопардів", — сказав Андрій Мельник.

Він наголосив, що у Німеччини більше не вийде ховатися за спиною США. Також екс-посол України в Німеччині зазначив, що уряд ФРН має шанс продемонструвати лідерство на світовій арені. Для цього потрібно забезпечити Україну всією необхідною і доступною у країні зброєю.

"Німеччина більше не може ховатися за спиною американців. Ще не пізно продемонструвати справжнє лідерство, щоб беззастережно посилити Україну всією доступною зброєю Бундесверу та німецької військової промисловості", — наголосив Мельник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський дорікнув Олафу Шольцю в тому, що Німеччина відкладає передачу танків "Леопард 2" Україні. Президент запевнив, що Україні потрібно оборонятися та рятувати життя громадян, а не наступати на росію.