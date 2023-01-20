Батарея РСЗВ знищила 1000 окупантів: чому артилерія ЗСУ перевершує ворога

Полковник назвав головну військову таємницю українських артилеристів

Артилерія ЗСУ завдає російським окупантам до 80% втрат у живій силі та техніці, а на рахунку окремих розрахунків — сотні знищених ворогів та десятки одиниць техніки. Саме високу якість підготовки особового складу, який вміє однаково добре битися і вчитися новому, зробили Ракетні війська та артилерію ЗСУ "богом" українсько-російської війни.

Про це пише полковник РВіА Сергій Баранов у блозі для Censor.net.

Негласна назва широкомасштабного російсько-українського збройного конфлікту – "Війна артилерії". За статистикою, близько 80% втрат на полі бою (живої сили та військової техніки) ворог зазнав унаслідок роботи українських артилеристів, стверджує експерт.

Так, батарея РСЗВ Героя України Василя Боєчка накрила 28 колон та близько 40 скупчень живої сили та техніки ворога, знищила понад 1000 окупантів, не давши їм дійти до Києва, а бійці розрахунку Героя України Юрія Солігана звільняли Харківщину. На їх "Гвоздиці" – десятки "зарубок" знищеної ворожої техніки.

Але за цими блискучими результатами — праця наших гармашів, які в найкоротші терміни змогли оволодіти набагато складнішим у навчанні, але набагато ефективнішим артилерійським озброєнням стандартів НАТО.

"Слід розуміти, що гармати західного зразка, які є високотехнологічною зброєю, набагато складніше по суті, ніж зброя радянського зразка. Як я вже зазначав, вони точніші, мають більшу дальність. І саме тому вони потребують кращої та ретельнішої підготовки особового складу", — Стверджує полковник РВіА.

Але, як зізнається офіцер, через напружену ситуацію на фронті просто немає можливості виділяти багато часу на підготовку наших військових, і якщо зазвичай на навчання відводяться до 6 місяців, бійці ЗСУ освоюють нову техніку за кілька тижнів.

Навчання у прямому сенсі йде в режимі 24/7: вивчаються характеристики, пристрій, види технічного обслуговування. І, незважаючи на те, що все це робиться в дуже стислий термін, наші бійці демонструють дуже ефективне використання артилерії під час бойових дій.

"Мене неодноразово запитували, як можна досягти таких високих темпів ефективного оволодіння такою технологічно складною зброєю. Безумовно, тут слід віддати належне інструкторам наших хлопців – вони справді роблять дива. Але, на моє глибоке переконання, саме бажання скоріше здолати ворога і ось головна формула успіху українських військових у навчанні натовському озброєнню", — видає головну "військову таємницю" артилерії ЗСУ Сергій Баранов.

Вміння швидко вчитися особливо важливе для наших артилеристів, адже зброї натовського зразка у ЗСУ більше, ніж у деяких членів альянсу.