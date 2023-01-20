У НАТО заявили, що переговори про танки для України не закінчені – у Пентагоні назвали терміни

НАТО та Пентагон мають намір домогтися передачі Україні німецьких танків Leopard 2

У НАТО вважають, що тему передачі Україні танків Leopard 2 ще не закрито. Йєнс Столтенберг очікує подальшого розвитку подій, а в Міноборони Америки вважають, що часу вирішити питання є максимум до весни.

Про це глава Альянсу розповів у коментарі Die Zeit у кулуарах зустрічі "Рамштайн". Йенс Столтенберг впевнений, що країни продовжать обговорювати це питання.

У п’ятницю, 20 січня, у Німеччині відбулася конференція "Рамштайн" під час якої Україні поки що не схвалили постачання танків Leopard 2. Думки країн розділилися і члени конференції не змогли дійти єдиної думки. Але в НАТО впевнені, що це не остаточне рішення та обговорення триватимуть. Крім того, Йєнс Столтенберг вкотре наголосив, що з основними бойовими танками та БМП, а також сотнями іншої бронетехніки Україна зможе не лише захистити себе від атак росії, а й розпочати власні наступи, щоб відвоювати території.

"Обговорення будуть продовжені", — сказав глава НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін також зробив кілька заяв із приводу підсумків сьогоднішнього "Рамштайну". За його словами, члени конференції не затвердили передачі Україні американських танків Abrams. А Британія, у свою чергу, пообіцяла вперше передати Україні "західні основні бойові" танки Challenger 2.

Щодо німецьких танків Leopard, то багато європейських країн підтримали передачу їх Україні, проте домовленості не відбулися. Захід має буквально пару місяців вирішити це питання

"Захід має вікно можливостей до весни, щоб передати танки, перш ніж ЗСУ почнуть контрнаступ", — підкреслив глава Пентагону Ллойд Остін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина має великі проблеми з передачею танків Україні. Польща та інші країни намагаються переконати владу ФРН змінити свою позицію.