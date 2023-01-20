Америка радить Україні почекати з наступом: названо причину

Україні радять підготувати бійців та дочекатися нової зброї

США радять Україні тимчасово утриматися від наступу та звільнення своїх територій. Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Америка допоможе Україні спланувати наступ на важливому напрямі.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопосадовців американських чиновників. У сполучених штатах вважають, що Україні потрібно дочекатися постачання додаткового озброєння.

Анонім повідомив журналістам, що уряд США закликає владу України дочекатися нової партії зброї від союзників. У тому числі й постачання від США на суму 2,5 мільярда доларів. Також важливо дочекатися завершення навчання українських воїнів.

Водночас джерело підтвердило, що у США поки що вирішили утриматися від передачі Україні танків M1 Abrams. Але про причини рішення він не повідомив. Раніше звучала версія про проблеми з логістикою та технічним обслуговуванням.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час "Рамштайну" Україні не схвалили постачання німецьких танків Leopard 2. Країни не змогли дійти єдиної думки.