Допомога Україні посилюється: британці допоможуть бійцям ЗСУ освоїти танки Challenger 2, а японці – нові міношукачі

На Заході впевнені, що українські військові мотивовані та навчаються дуже швидко

Великобританія, яка стала першою державою, що прийняла рішення надати Україні основні танки, також має намір і допомогти українським воїнам освоїти дані бойові машини.

Зокрема, посол України у Британії Вадим Пристайко заявив, що українські екіпажі вже найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 на території Британії, пише "Радіо Свобода".

"Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великобританії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти ", — зазначив Пристайко.

За його словами, навчання не повинно зайняти багато часу, адже, як зазначають британські інструктори, українські військові мотивовані та навчаються дуже швидко.

"Коли ми готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року розпочали – ще 20 тисяч), на це йде п’ять тижнів. Важко сказати, скільки потрібно буде готувати танкістів – тим більше це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено", – додав дипломат.

Посол також зазначив, що партію британських танків уже готують для відправки до України.

Не відставати від британців вирішили мешканці ще однієї острівної держави – Японії. Там із 22 січня буде організовано навчання для українських саперів, повідомляє агентство Kyodo.

За його інформацією, японська сторона передасть українцям чотири вироблені в країні міношукачі, а також проведе інструктаж щодо їх використання.

Крім того, влада Японії має намір протягом найближчих кількох місяців направити своїх фахівців до Польщі для продовження навчання українських саперів.

Тим більше, що досвід співпраці у справі розмінування території у японців та українців вже є: з 15 по 20 січня влада Камбоджі за підтримки уряду Японії провела на території королівства заходи щодо навчання восьми українських фахівців розмінуванню.

Нагадаємо, що після зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Олексій Рєзніков заявив про те, що досягнуто домовленості про початок навчання воїнів ЗСУ експлуатації німецьких танків Leopard 2.