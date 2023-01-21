Боєць ЗСУ назвав ключові міста, деокупація яких завершить війну з росією

"Друга армія світу" до останнього намагатиметься утримувати багатостраждальний Маріуполь

Кривава російсько-українська війна закінчиться лише тоді, коли ворог втратить чотири ключових для нього міста: Донецьк, Луганськ, Мелітополь і Маріуполь.

Про це волонтер, боєць ЗСУ та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук розповів під час інтерв'ю у програмі "Час: Online".

"Я кажу і повторюю, що війна в Україні закінчиться після падіння чотирьох ключових міст (ред. – для росіян). Перше – це Мелітополь, друге – це Луганськ. І Луганськ має набагато важливіше стратегічне значення, ніж Донецьк. Третє місто – це Маріуполь", – пояснив він.

За словами українського захисника, найбільшу цінність для окупантів зараз має багатостраждальний Маріуполь, тож саме це місто російська армія намагатиметься втримати чи не до останнього подиху. Що стосується Донецька, то загарбники можуть відійти звідти під потужним натиском ЗСУ.

"Я скажу, що за Маріуполь росіяни вгризатимуться до останнього. Вони, скоріше, здадуть Донецьк, Сімферополь, а от Маріуполь — ні. По одній простій причині – злочини, не встигають вони їх приховувати. І останнім українським містом, яке повністю знімає їх оборону, буде Сімферополь", – підсумував Макарук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку військового експерта Олега Жданова повномасштабна війна в Україні може закінчитися до кінця 2023 року. Водночас він наголосив, що зараз давати будь-які гарантії, марно.