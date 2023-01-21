"Очікуємо резонансних висновків": "слуга" різко відреагувала на скандал навколо Міноборони

Журналісти дізналися, що Міноборони закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче

Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла відреагувала на скандал навколо Міністерства оборони, яке нібито втричі завищує ціни на харчове забезпечення для Збройних сил України.

Зокрема, у суботу, 21 січня, на своїй сторінці у Facebook політикиня написала, що такі націнки відомство встановлює не лише на їжу для тилових частин ЗСУ, мовляв, комплекс питань до МОУ цим не обмежується. За її словами, представники Державні аудиторської служби вже розпочали відповідні перевірки. Крім того, до розслідування залучені й правоохоронці, тож вже найближчим часом варто очікувати резонансних висновків уповноважених органів.

"Щодо закупівель в Міністерство оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони й за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків. Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни у 2022. Але й упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені без уваги", — написала вона.

Також Безугла подякувала безпосередньо журналістам видання ZN.UA, які надали цьому питанню розголос і наголосила, що в умовах воєнного стану, Україна залишається демократичною країною і так повинно бути і далі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, екснардеп Сергій Висоцький детально розібрав рішення Кабінету міністрів України, який фактично заборонив проводити процедури закупівель боєприпасів та іншого озброєння для українських військових.