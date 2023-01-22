Небезпечна ситуація: генерал пояснив причину активізації окупантів на Запорізькому напрямі

Ворог намагається показати "концентрацію" сил для наступу

Активізуючи дії на Запорізькому напрямку, російський ворог намагається показати, що збирається розпочати наступ, насправді ж там для нього склалася дуже небезпечна ситуація.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив генерал-лейтенант ЗСУ у відставці та військовий експерт Ігор Романенко.

Спочатку окупанти, за його словами, відправили 3 танки із 30 військовими, а потім – 5 бойових машин піхоти з відповідною кількістю людей. Обидві спроби, за його словами, завершилися провалом зі знищенням їхньої військової техніки та живої сили.

Такі дії росіян, на думку Романенка, показують, що ворожі сили намагаються не лише концентрувати сили для наступу, як вони це роблять у Білорусі, а й імітують подібні дії.

"Можливо, це такий випадок, що росіяни намагаються показувати (підготовку до наступу – ред.) на Запоріжжі, бо там для них дуже небезпечно. Якщо пробити їхню оборону та вийти на Мелітополь та Бердянськ", – зазначив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що зараз Запорізький напрямок є ключовим для Збройних сил України. Ворог також розуміє це та накопичує на цьому напрямі свої війська.

До того ж міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що місцеві колаборанти намагаються створити в місті свою "приватну військову компанію" (ЧВК). До неї вербують не лише місцевих жителів та росіян, а й громадян Сербії. Іншими словами, ворог зараз дуже боїться, що його оборона може посипатись на цьому напрямі.

Раніше повідомлялося, що росія побила рекорд обстрілів Запорізької області.