Окупанти брешуть про просування у Запорізькій області та нарощують наступ на Бахмут: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти намагаються прорвати оборону навколо Бахмута і в самому місті

Російські окупанти не зупиняються у спробах наступу на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському все частіше застосовують авіацію. Оборона Бахмута може бути стратегічно обґрунтованою операцією, вважають в Інституті вивчення війни.

У своєму щоденному звіті про ситуацію на полі бою вони наголосили, що якби Бахмут здали без бою, Україна змушена була б будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Українська оборона Бахмута може використати модель поступового виснаження."Українські сили фактично стримують російські війська, техніку та загальний оперативний центр на Бахмуті, тим самим перешкоджаючи здатності росії продовжувати наступ в інших місцях на театрі військових дій", — сказано у звіті, і нагадується, що саме через брак озброєння або повільних поставок Україні не змогла скористатися скутістю російських військ та провести контрнаступальні операції.

На лінії Кремінна — Сватове також продовжується атака ворога. За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога були відбиті в районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог намагався провести наземну розвідку на північному сході Сумської області – в Україну намагалася проникнути ДРГ. Окупанти продовжують атаки на північний захід від Сватового. Біля Кремінної точаться важкі бої. Атаки ворога на північний захід, північ, південь.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині наступ ворога на Бахмут продовжує набирати обертів. Під ударом не тільки саме місто, а й населені пункти на північний схід, північ, південний захід. Ворог міг просунутися на північний схід від Бахмута в західну частину Солі та на південний захід у районі Клищіївка — Курдюмівка. Геолокація підтверджує просування ворога у південній частині Клищіївки та на південно-східних околицях Бахмута. Ворог продовжує атакувати на Авдіївському напрямі. Бої йдуть у районі Водяного, Мар’їнки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти заявили про поступ у Запорізькій області. Проте заяви розходяться за кількістю нібито захоплених територій, що передбачає проведення інформаційної операції. У Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській області триває обстріл ворога. Українські військові продовжують завдавати ударів по логістиці окупантів.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти на півдні України забирають у населення лікарні під свої потреби. Вони пішли далі і розвертають польові шпиталі в дитячих садках.