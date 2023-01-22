Бойове хрещення пройшло на "ура": військові показали перші фото ЗРК IRIS-T в Україні

Військові переконують, що "зенітка" є дуже потужною та ефективною у боротьбі із повітряними цілями противника

Українське небо вже багато місяців поспіль "закривають" різноманітні системи протиповітряної оборони. Одними із них є потужні ЗРК IRIS-T, які були передані Німеччиною ще у жовтні. Військові підкреслюють: бойове хрещення зброї довелося пройти непросте, але задача була виконана повністю — зенітники збили всі 100% цілей.

Про це повідомляє ресурс АрміяInform, посилаючись на розмову з одним із військовослужбовців, який і поділився фотографіями "Ірисів" на українській землі. Захисник Вадим працює техніком обслуги зенітної ракетної батареї. Для освоєння IRIS-T їздив до Німеччини, де проходив спеціальне навчання.

За його словами, ця техніка є наразі однією із найновіших світових розробок у галузі ППО. Тож її отримання українцями знатно підсилило можливості захисників зупиняти російські повітряні атаки і знищувати більшу кількість цілей.

Боєць Вадим позує на фоні IRIS-T

"Німецький комплекс — дійсно сучасний, потужний та ефективний. Вже під час першого бойового хрещення у жовтні минулого року комплекс збив 100 відсотків цілей, це переважно крилаті ракети", — говорить Вадим.

Про успіхи "Ірисів" в Україні вже говорилося неодноразово. Одним із тих, хто нахвалює цю ЗРК, був і мер Києва Віталій Кличко, адже, за його словами, цим комплексам вдається найбільш ефективно захищати столицю від атак росіян.

Додамо, що зазвичай ЗРК IRIS-T має середній радіус дії та використовується не лише при знищенні крилатих ракет, а й бойової авіації та безпілотників. Має двоє операторів для управління, а також радіолокаційну станцію у своєму розпорядженні. Детальніше "Телеграф" уже розповідав у окремому матеріалі про німецьку "зенітку", проте з окремими характеристиками можна ознайомитися на інфографіці нижче:

Характеристики IRIS-T

Також наше видання розповідало, що Україні погодили поставку додаткових одиниць комплексів Patriot. Цього разу у ролі благодійника виступають Нідерланди.

Крім цього ми писали про системи ППО Vampire, які вже зовсім скоро можуть опинитися на озброєнні української армії.