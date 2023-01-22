"Світ пройшов тектонічні зміни": в ГУР заявили, що Україна таки отримає танки Leopard 2

Загального консенсусу щодо отримання Києвом важкого озброєння вже досягнуто

Українські військові обов'язково отримають від західних партнерів танки Leopard 2 попри відсутність попередньої домовленості між учасниками робочої групи "Рамштайн". На думку представника пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі консенсус між країнами вже є, залишилося лише дійти розуміння, як правильно представити таку допомогу публічно, що є досить важливим.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо". Юсов також додав, що український прорив у отриманні військової допомоги від Заходу — величезний, і надалі він буде тільки збільшуватися.

За його словами, світ за останній рік зміг пройти через "тектонічні зміни", намагаючись зрозуміти поточну ситуацію в Україні. Це відобразилося на готовності допомагати та ставленню до росії, як агресора.

"Леопарди" будуть. Але публічна подача цього рішення все ще дискутується. Ми це повинні розуміти", — прокоментував Андрій Юсов одну із найпопулярніших нині тем для українців.

Також він додав, що цивілізований світ готовий підтримувати нашу державу до перемоги. Наразі це демонструється посиленням роботи у наданні засобів протиповітряної і протиракетної оборони, а також різноманітті бронетехніки, яка надходить до ЗСУ.

Нагадаємо, що попри попередню відмову надавати Україні танки Leopard 2 західні партнери все ж погодилися проводити навчання наших військових щодо керування цією технікою. Це є одним із найбільш яскравих сигналів того, що питання вирішиться позитивно для Києва.

"Телеграф" також розповідав про те, скільки "Леопардів" може надати Україні Німеччина та яку важку зброю готують нам інші країни.