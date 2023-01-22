росія готується до наступу: Данілов назвав першу ознаку

Окупанти намагаються сіяти паніку серед українців, але їхні спроби безуспішні

Російські загарбники готуються до чергового наступу та діють за своєю постійною тактикою, запускаючи у мережі різні фейки, щоб залякати українців. Проте наш народ не ведеться на жалюгідні спроби росіян перемогти хоч би в інформаційному полі.

Перед тим, як починають стріляти танки, у хід ідуть різні фейки, дезінформація в мережі та активізація агентів інформаційного фронту. Про це пише секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє "Українська правда".

"І якщо вам починають розповідати про незліченну кількість навчених і до зубів озброєних мобілізованих, надсучасної російської військової техніки, про останнє покоління ракет, які зметуть центри прийняття рішень, про новітні розробки, армію БпЛА і про те, що "путін починає воювати по-справжньому ", і тому українська армія не має жодних шансів – знайте, це працює ворог, через різні анонімні канали та своїх агентів впливу", — зазначає Данілов.

За його словами, російські окупанти таким чином намагаються хоча б посіяти паніку серед українського суспільства та зламати волю народу, бо показати якісь перемоги на полі бою вони не здатні.

"Нас хочуть залякати, тому що перемогти на полі бою вони не в змозі. Ми повинні з вами це пам’ятати. Той, хто рухається, з поверненою назад головою, обов’язково вдариться про стовбур сучасності", — підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, який напрямок може стати пріоритетним для загарбників для проведення нового наступу.