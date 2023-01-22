Григорій Козловський та його ФК "Рух" передали військовим ЗСУ термобілизну

Григорій Козловський та ФК "Рух" закупили термобілизну для Захисників України.

Термобілизна для українських військових – для воїнів до 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 24-го окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ і в Бахмут.

Термобілизна для військових

Її вдалося закупити та доправити завдяки донатам, зібраних під час благодійного матчу зірок "Віримо в ЗСУ", який відбувся торік 18-го листопада. Співорганізатором тієї гри стали, зокрема, Григорій Козловський, почесний президент ФК "Рух"(Львів), та власне сам футбольний клуб.

Термобілизна для військових

Матч "Віримо в ЗСУ" об'єднав на футбольному полі Академії "Руху" відомих блогерів, акторів, співаків і футболістів. Тоді головною метою заходу став збір коштів на закупівлю термобілизни для українських захисників і захисниць у межах проєкту "Спорт зігріває".

Григорій Козловський та ФК "Рух" передали військовим партію термобілизни

Команда "All Stars" перемогла збірну артистів України з рахунком 10:6. Матч на засніженому полі видався емоційним, веселим і цікавим, він приніс задоволення його учасникам. Але найголовніше – це допомога нашим військовим.

Військові отримали партію термобілизни від Григорія Козловського та ФК "Рух"

Тож чимало охочих зараз відгукнулися на заклик "Руху" взяти участь у благодійному мультитурнірі, який відбудеться в суботу, 28-го січня, у спортзалі Emily Sport Arena на території комплексу Emily Resort та Академії ФК "Рух". Знаменитості шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористи, блогери й інші публічні особи змагатимуться в трьох видах спорту – футзалі, баскетболі та флорболі.