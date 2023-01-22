В оприлюднених контрактах МО журналіст злив дані військових частин: фактом витоку займуться в Раді

На засіданні профільного комітету Ради в понеділок буде присутній міністр оборони Олексій Резніков

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у понеділок, 23 січня, окремо розгляне факт витоку контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових, які не підлягають розголошенню. Депутати занепокоєні, що таке "злиття" інформації через медіа може бути використане Росією, адже були розкриті дані про українські військові частини.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай, передають "Українські Новини".

"Дані стосовно військових частин (оприлюднені у злитих контрактах) – дійсно ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, сто відсотків. Питання на часі", — сказав нардеп.

Касай підтвердив, що на засіданні комітету в понеділок буде присутній міністр оборони України Олексій Резніков.

"Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами) зраду. І напевно, думаю, що так, що це може бути використано нашим ворогом, щоб нас медійно вбивати", — зазначив народний депутат.

За його інформацією, до засідань профільного парламентського комітету депутати також планують залучити представників Служби безпеки України. "Може не на цьому комітеті, а на наступному, але треба залучити. Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися", — додав Касай.

Нагадаємо, у ЗМІ були оприлюднені контракти Міноборони з компаніями-постачальниками продуктів харчування для військовослужбовців ЗСУ зі звинуваченнями у нібито завищенні цін на харчування.

Після цього міністр оборони Олексій Резніков особисто звернувся до голови парламентського оборонного комітету з проханням невідкладно провести засідання комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період.