"До ковіду теж ніхто не був готовий": Зеленський про важливість передачі танків Україні

Українцям не потрібно ще 80 років, щоб зрозуміти, що таке танк – "ми не такі тупі"

Деякі союзники України часто намагаються приховати своє небажання постачати нашій країні важку військову техніку через різноманітну риторику, у тому числі й міркування про те, що, мовляв, ЗСУ не готові обслуговувати танки Leopard.

Про це в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD заявив президент Володимир Зеленський.

"Звичайно, інфраструктурно ми можемо бути зараз не готові, тому що у нас немає на озброєнні "Леопардів". Так і є. Але до ковіду теж ніхто не був готовий. Це не означало, що не треба шукати вирішення проблеми… Не треба говорити, що щось не готове, хтось не готовий, що українцям потрібно ще 80 років, щоб зрозуміти, що таке танк. Ми не такі тупі ", — підкресли президент.

Також український лідер звернув увагу на той факт, що передача різними країнами кількох десятків танків Україні "не вирішить проблему", бо росія має близько тисячі танків. Водночас цей факт мотивуватиме українських військових.

"Ви повинні чітко розуміти: коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків… Там просто нема кому воювати, вони бояться, вони не мотивовані, і це плюс нам. Але коли у них тисяча танків, жодна країна рішенням, що вони нам дають 10-20-50 танків не вирішує проблему, вони роблять тільки одну дуже важливу справу — мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності, тому що показують, що весь світ з тобою. У мене є 10 танків — візьми все, у мене є 100 танків — візьми все, у мене є один танк — я тобі його віддаю", — упевнений глава Української держави.

Також Володимир Зеленський розкритикував умову Німеччини передати Україні танки лише у тому разі, якщо їх передадуть Сполучені Штати.

"Ти можеш дати "Leopard"? Ну дай. Ми ж не наступаємо. Ці "Леопарди", якщо хтось хвилюється, не поїдуть територією росії. Ми захищаємося. Нас не цікавить їхня земля, люди… У тебе є ці "Леопарди" "або у вас змагання в риториці? Якщо є "Леопарди" — дай. Якщо Bradley дали американці 20 у пакеті, німці дали Marder — 20. І я був дуже вдячний. Але після заяви про танки, мовляв, "скільки ти даси, стільки я дам", у мене виникає питання: значить, ви могли дати Marder більше, і просто дали 20, тому що американці дали 20 Bradley ?" – обурюється президент України.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня, але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо,, Настане".

Водночас, як писав "Телеграф", у НАТО вважають, що тему передачі Україні танків Leopard 2 ще не закрито. Йєнс Столтенберг очікує подальшого розвитку подій, а в Міноборони Америки вважають, що часу вирішити питання є максимум до весни.