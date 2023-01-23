Окупанти ведуть наступ у Запорізькій області і не тільки: свіжі карти боїв в Україні

Ворог поливає артилерійським вогнем позиції українських воїнів та населені пункти

Російські окупанти продовжують наступ на низці напрямків. Ворог атакував, щоб поновити позиції на лінії Сватове — Кремінна. На Лиманському напрямі у цій частині лінії фронту він веде наступ, але в Куп’янському — оборону.

У звіті Інституту вивчення війни сказано, що росіяни заявили про наступальні операції у двох напрямках у Запорізькій області. Наступ справді був, що підтверджують дані Генштабу, проте представник Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін заявив, що масштабних операцій ворог не веде.

На Бахмутському напрямку ворог зосередив основні зусилля, але веде наступ також і на Авдіївському. Південніше, на Новопавлівському в районі кордону із Запорізькою областю окупанти в обороні.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує намагатися повернути вигідніші тактичні позиції у Луганській області. Атаки ворога вдалося відбити у Стельмахівці та Новоселівському Луганській області. Запеклі бої йдуть під Кремінною.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У Донецькій області окупанти найактивніше атакували на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вороги марно нападали у районі Виїмки, Роздолівки, Білогорівки, Парасковіївки, Бахмута, Ступочки, Новобахмутівки, Первомайського та Мар’їнки Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріляли 21 населений пункт.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

За заявами окупантів, у Запорізькій області проходять наступальні операції у напрямку Гуляйполя та Оріхова. Є дані про бої в районі Дорожнянки та Степового на околицях Гуляйполя. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії постраждали 20 населених пунктів, під обстрілом прифронтові зони Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також звільнена від окупантів частина Херсонської області.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні формується військовий резерв для того, щоб бійці могли відновити сили. Також нашій країні допомогли танками з Африки — із Марокко надіслали близько 20 танків радянського періоду, їх ще треба відновити до повної боєздатності.