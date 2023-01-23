Росія може взяти Дніпро в "кліщі": військовий оглядач оцінив шанси ворога

Ворог може завдати двох ударів, які сходяться

Після всіх територіальних втрат у найближчі місяці російські окупанти спробують повернути собі стратегічну ініціативу на фронті, тому можуть перейти в наступ на центр України, а точніше — регіони, розташовані над річкою Дніпро.

Про це координатор групи "Інформаційний спротив", полковник ЗСУ Костянтин Машовець заявив РБК-Україна

За його словами, на сьогоднішньому етапі повернути собі ініціативу ворог може виключно проведенням якоїсь стратегічної наступальної операції. Але це не означає такого ж наступу, як це було у лютому-2022 одночасно з декількох операційних напрямків.

"Я вважаю, що противник буде намагатися провести в східній операційній зоні, на лівобережжі України якусь одну велику, стратегічну операцію. Її метою буде оточення та розгром нашого угруповання військ на сході або його частини", — каже військовий оглядач.

На його думку, Харків не повинен фігурувати в цій операції. При цьому ворог може завдати двох ударів, які сходяться. Один у бік Запоріжжя – Дніпра. Інший – назустріч, але через Харківщину, Полтаву і Кременчук.

"Для цього їм потрібно буде зосередити та розгорнути два угруповання. Одне – на півдні, друге – в районі Бєлгородської і Курської областей. … Там найменша відстань від російського кордону до Дніпра. Якщо говорити дуже приблизно, то місцем, де ці два угруповання мають зійтися – район Павлограда", — каже полковник ЗСУ.

Він припустив, що окупанти можуть вести активні дії з Білорусі. Але цей напрямок матиме обмежені цілі та завдання і радше стане відволікаючим ударом.

Говорячи про сценарії розвитку війни 2023 року, Костянтин Машовець припустив, що протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни.

"Можливо, вони обмежаться серією оперативно-тактичних операцій. А може, спробують організувати одну велику стратегічну операцію. Так чи інакше, головна мета – це повернення стратегічної ініціативи, — каже полковник ЗСУ. — Я не можу дати зараз гарантію – вдасться їм це чи не вдасться. Я вважаю, що на сьогодні таку вірогідність можна оцінювати як 60 на 40: 60 – не вдасться, 40 – вдасться або в повному обсязі, або частково. Наскільки я розумію, до намагання повернути собі стратегічну ініціативу росіяни готуються доволі серйозно".

Нагадаємо, екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про поворотний етап у війні проти росії і заявив, що перші місяці нового року стануть знаковими у цій війні.