"Можуть намагатися через кордон": у ГУР прокоментували гучний сценарій нової атаки росії

Росія розгорнула потужну інформаційну кампанію проти України

В українській розвідці зробили прогноз щодо найближчого розвитку подій на фронті, а також спростували останні чутки пов’язані з війною.

В інтерв’ю "Укрінформу" заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький розповів, що у найближчі два місяці у Донецькій та Луганській областях очікуються активні бойові дії. При цьому, за словами військового, окупанти в даний час перекидають свої війська з території Білорусі і не виключено, що вони захочуть спробувати вторгнення на територію України через кордон у напрямку Куп’янська.

"Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській област", — каже генерал.

Крім того, Скибицький спростував слова колишнього радника президента росії Андрія Іларіонова. Його заяви, до речі, наробили багато галасу в українському суспільстві. Деяких могли неабияк налякати його слова про те, що нібито в росії готуються до нового масштабного етапу війни "великої війни", яку почали планувати ще з початку осені. До цієї війни, згідно з його заявами, буде залучено 600 тис.-700 тис. особового складу та буде використано "зброю, яка до цього на полі бою не використовувалася". Одними з цілей цієї операції Іларіонов назвав прорив до Львова та відсікання України від Європи, а також спроба оточення ЗСУ на Донбасі шляхом створення величезних "кліщів" з півдня та півночі.

Усе сказане вище, вважають у ГУР, є нічим іншим, як інформаційною війною, а до будь-яких можливих реальних сценаріїв ЗСУ готові.

" ут я дуже просто скажу. Якщо реально оцінити, проводиться потужна інформаційна кампанія проти нашої держави. Розтягуватимуть наші сили, лякатимуть наше населення… Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, говорять про 220 тисяч угруповань на території Білорусі, а зовсім недавно говорили там розгорнуто 150 тисяч… Насправді їх там немає", — заявив Скибицький.

Він додав, що угруповання, яке зараз є у Білорусі, неможливо порівняти з тим, що було у лютому минулого року

"Ми готові, там проведено перевірки готовності підрозділів, що захищають північний кордон нашої держави, підготовлено відповідні оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО, включаючи Київ. І якщо ми збиваємо зараз ворожі крилаті ракети, то повірте, збивати гелікоптери та літаки – це набагато простіше ", — Заявив розвідник.

Щодо "кліщів" та "десанту в Одесі" Скибицький нагадав, що такі плани росіяни мають із самого початку повномасштабну війну, але реалізувати їх у них так і не вийшло.

"Такі плани, що стосуються кліщів або повного оточення нашого угруповання військ, тоді на Донецькому та Луганському напрямках були у них із самого початку, це був перший план, розроблений саме Герасимовим при вторгненні в лютому 2022 року. І який із цього результат? Вони досі? не реалізовані", — зазначив Скибицький.

Варто зазначити, що подібну думку щодо слів Іларіонова висловлював і Олексій Арестович в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, це і нова стаття Медведчука є частиною потужної ІПСО.