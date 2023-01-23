Росіянам потрібен не сам Бахмут: експерт пояснив, на яку ділянку фронту мріють вийти окупанти (карта)

Бахмут просто лежить на шляху окупантів

Бахмут, за який росія вже багато тижнів веде криваві бої в Донецькій області, насправді не має оперативно-стратегічного значення, через нього окупанти хочуть створити умови для наступу на Краматорському напрямку.

Про це військовий експерт та координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Вони б'ються за Бахмут з однієї простої причини — він лежить на їхньому шляху і є важливим комунікаційним, транспортним вузлом. Вони насправді хочуть вийти на рубіж Костянтинівка — Часів Яр і вийти в район Сіверська, щоби фактично створити собі стартові умови для наступу на Краматорську агломерацію", — наголосив експерт.

Він пояснює, що на Сіверськ військові росії намагаються просунутися лінією Лисичанськ-Білогорівка і виходом на дорогу Бахмут-Сіверськ в районі Красної Гори.

Можлива схема атак росії на Краматорськ та Сіверск за версією Машовця

"Найбільш кардинальний спосіб зняти загрозу для Кремінної та Лисичанська, яка зараз реальна через те, що наші військові у Білогорівці, — це пробитися з південно-східного напрямку на Сіверськ", — підсумував Машовець.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Костянтин Машовець розповів, за якої умови можливий повноцінний наступ росії з Білорусі.