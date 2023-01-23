Росіянам потрібен не сам Бахмут: експерт пояснив, на яку ділянку фронту мріють вийти окупанти (карта)
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Бахмут просто лежить на шляху окупантів
Бахмут, за який росія вже багато тижнів веде криваві бої в Донецькій області, насправді не має оперативно-стратегічного значення, через нього окупанти хочуть створити умови для наступу на Краматорському напрямку.
Про це військовий експерт та координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".
"Вони б'ються за Бахмут з однієї простої причини — він лежить на їхньому шляху і є важливим комунікаційним, транспортним вузлом. Вони насправді хочуть вийти на рубіж Костянтинівка — Часів Яр і вийти в район Сіверська, щоби фактично створити собі стартові умови для наступу на Краматорську агломерацію", — наголосив експерт.
Він пояснює, що на Сіверськ військові росії намагаються просунутися лінією Лисичанськ-Білогорівка і виходом на дорогу Бахмут-Сіверськ в районі Красної Гори.
"Найбільш кардинальний спосіб зняти загрозу для Кремінної та Лисичанська, яка зараз реальна через те, що наші військові у Білогорівці, — це пробитися з південно-східного напрямку на Сіверськ", — підсумував Машовець.
Як повідомляв "Телеграф", раніше Костянтин Машовець розповів, за якої умови можливий повноцінний наступ росії з Білорусі.