Знищили в Україні "все угруповання НАТО в Європі": пропагандист насмішив приголомшливою аналітикою

Російський пропагандист здивував аналітикою, наприкінці якої заявив, що росія знищила "все сучасне угруповання НАТО в Європі"

Нещодавно мешканець Пітера назвав несподівану причину війни в Україні — він заявив, що росія нібито йшла брати Польщу, але в Україні на її армію напали. Представник ЗМІ країни-окупанта зробив не менш шокуючу заяву — росія за 11 місяців війни перемогла "все угруповання НАТО" в Україні.

Репортер ВДТРК Олександр Сладков заявив про це у своєму Telegram-каналі, де більш ніж 1 млн підписників. Послався він на аналітику свого безіменного друга, "випускника академії Генштабу", який воював "від Афганістану до Арктики".

Далі російський пропагандист наводить дані зі зведення міноборони росії. У його трактуванні:

372 збиті літаки ЗСУ — це знищена одна повітряна армія;

200 збитих гелікоптерів — це знищена одна повітряна армія;

7537 танків і ББМ — це дві танкові армії та п’ять загальновійськових армій ;

та ; 983 РСЗВ — одна ударна армія;

401 ЗРК — одна армія ППО ;

; 3841 знаряддя — чотири артилерійські армії ;

; 8066 машин — вісім армій.

За нескромними підрахунками рупора кремля, за майже рік війни в Україні росія змогла знищити двадцять три армії України, що відповідає чотирьом фронтам або ж чотирьом групам армій Вермахту. Підсумкове порівняння просто шокує і дивує — армія росії знищила в Україні все сучасне угруповання НАТО в Європі хоча б у своїх фантазіях. Більше того, довелося втратити менше мільйона солдатів — лише 121 тисячу, заспокоює пропагандист.

Спочатку могло здатися, що журналіст спеціально наводить абсурдні порівняння, щоб висміяти зведення міноборони. Але виявилось, що ні. Олександр Сладков навів цей аналіз на повному серйозі, додавши, що результат нинішньої так званої "СВО" перевершив навіть Другу світову війну.

"Будь-яка держава світу вже була б повалена, правда без колективної допомоги Заходу та їх похвостів. Це, до речі, відповідь балакунам і привід для противника і блоку НАТО, саме якому протистоїть росія і про ефективність і бойову силу в росії (без урахування ядерної тріади) )", — резюмував пропагандист.

Абсурдний пост з не менш абсурдними підрахунками та заявами про "перемогу росії над НАТО" переглянули понад 850 тисяч осіб. З них 15 тисяч поставили "лайк", тим самим висловивши свою згоду з автором посту. Обурення, нехай і у формі червоного злого смайла, висловили лише 58 осіб із майже 1 млн читачів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії комплекси ППО розміщують на дахах цивільних будівель. Влада країни продовжує заявляти, що війна йде за планом і приводів для занепокоєння населення не має.