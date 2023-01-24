Окупанти продовжують спроби прорватися на сході: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти намагаються прорватися у Донецькій та Луганській областях

Українська розвідка уважно стежить за діями окупантів. Ворог може готуватися до великого наступу навесні чи на початку літа 2023 року — у Донецькій та Луганській області є ознаки перегрупування військ. Ці два напрями й так — найгарячіші на лінії фронту.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ворог продовжує контратакувати на лінії Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на захід від Донецька. Українські військові завдають ударів по тилах окупантів — місцями зосередження військ.

На Запоріжжі окупанти за останні дні, ймовірно, провели невдалу наступальну операцію. Один із колаборантів області просуває думку про успіхи росії на цьому напрямі. Це може робитися для того, щоб відвернути від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

За даними Генштабу ЗСУ, відбити атаку ворога вдалося у Червонопопівці Луганської області. Росіяни проводять обмежені наземні атаки, щоб повернути позиції в районі Сватового на північний захід від міста. У районі Кремінної продовжуються бої на захід, південний захід від міста. Від українських військових до позицій окупантів іноді близько сотні метрів.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині ворог продовжує активний наступ у районі Бахмута — під ударом саме місто та околиці населених пунктів на північний схід, північ, захід, південний захід. Окупанти намагаються перерізати лінію наземного зв’язку із Костянтинівкою. Бахмут здебільшого під українським контролем, але є ворог на східній та південній околицях. На Авдіївському напрямі продовжуються атаки. Згідно з відомостями Генштабу ЗСУ, українські війська на Донеччині відбили атаку в районі Білогорівки, Роздолівки, Солі, Червоної Гори, Бахмута, Кліщіївки, Новобахмутівки, Красногорівки, Водяного, Мар’їнки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни могли провести невдалу наступальну операцію в Запорізькій області — підтверджених успіхів немає, але нема багато розмов. Достеменно відомо, що ворог намагався просунутися в районі Малих Щербаків. МО рф заявляє про захоплення вигідних позицій, а колаборанти – про захоплення населених пунктів, що спростовується навіть росіянами. Це може відбуватися, щоб відвернути росіян від відсутності прогресу в Бахмуті – заяви розтиражували росЗМІ. У дельті Дніпра тривають перестрілки на південь від Херсона. Було знищено катер із російською ДРГ.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав чому ворог так сильно націлений на Бахмут. Окупантам потрібно подолати його, щоб створити вигідні умови наступу новому напрямі.