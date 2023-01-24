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Щури побігли з корабля: у Луганську помітили добрий знак для України

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Військові ворога знають, що на них чекає Новина оновлена 24 січня 2023, 07:23
Військові ворога знають, що на них чекає. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Військові росії вважають за краще менше ризикувати своєю шкірою і відправляють свіжомобілізованих вперед

Дедалі менше людей не хочуть іти вмирати за ідеї російського диктатора володимира путіна. За останні десять днів у частині Луганської області стає менше особового складу окупантів.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Також на передній край фронту відправляти воліють не кадрових військових, а мобілізованих військовослужбовці. Російські "професіонали" вважають за краще залишитися в тилу.

Стало відомо, що з Луганська окупаційна адміністрація почала вивозити до росії сім’ї військовослужбовців другого армійського корпусу ЗС рф. Ця псевдочастина Південного військового округу росії, розміщена в Луганську, з військовими нібито з квазіутворення "ЛНР".

Правозахисник Павло Ліснянський розповів, що тим часом на окупованих територіях Донбасу продовжуються спроби змусити чоловіків йти до російської армії. З початку 2023 року відстрочка від армії не діє, а ухилянтам загрожують 10-ма роками в’язниці. Така поведінка викликала різкий відтік за кордон окупованої зони чоловіків, росіяни натомість хочуть завезти своїх. Мова може йти про десятки тисяч поліцейських із сім’ями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у військах окупантів продовжуються втрати та поранення — через масовість вони відбирають лікарні у жителів окупованих територій, змінюють медперсонал. Забирають під польові шпиталі навіть дитячі садки.

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#Україна #Луганськ #Донбас