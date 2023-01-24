Частину жінок поставлять на військовий облік: кому потрібно підготуватися та які терміни

За кілька років частина жінок не братимуть на роботу без військового квитка

Військовий облік в Україні зазнав кількох важливих змін. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років продовжують вважатися військовозобов’язаними, до них додалася частина жінок.

Згідно зі зміненим порядком, опублікованим на сайті Кабміну, на військовий облік повинні ставати чоловіки від 16 до 27 років, причому первинна постановка повинна проводитись у рік, коли їм виповнюється 17, а також жінки медичних та фармспеціальностей. Залишаються на військовому обліку військовозобов’язані та резервісти до 60 років.

Жінки медики, лікарі, медсестри та фармацевти мають стати на облік до 2026 року, після чого вони не зможуть влаштуватися на роботу без документів від військкомату. Це стосується тих, хто здобув спеціальність раніше. Для тих, хто тільки готується до випуску, то за 2 місяці навчальні заклади мають подавати списки до терцентрів комплектації та соціальної підтримки. Після закінчення навчання їм видають тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та вносять до реєстру, термін його дії — 30 днів, але стати з ним на облік потрібно у семиденний термін.

Проте жінок із мобілізації закликають на службу в армії лише добровільно — нині службу проходять близько 50 тисяч жінок. Крім нововведень для жінок та чоловіків-підлітків, вводять також обмін даними між реєстрами, у тому числі й військовозобов’язаних. У майбутньому система цифровізується, у тому числі на облік можна буде стати в "Діє", там же з’явиться і відображення військового квитка.

Про ці та інші нововведення у військовому обліку читайте докладніше у статті "Телеграфа": Що змінилося для українських військовозобов’язаних

Раніше "Телеграф" розповідав, що при евакуації до іншого регіону чоловіки зобов’язані стати на військовий облік. Для цього потрібна низка документів.