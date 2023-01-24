"Противник уже виснажений": генерал пояснив, коли Україні краще всього контратакувати

Росіяни завжди впадають в паніку, коли їхні розташування в тилу починають знищувати

Кінець зими або початок весни можуть стати найбільш підходящим часом для початку великого контрнаступу ЗСУ, який здатні підкріпити серйозною західною зброєю наші партнери. Як стверджує генерал, колишній очільник Зовнішньої розвідки Микола Маломуж, вже найближчими тижнями до України надійде черговий масштабний пакет воєнної допомоги, який включатиме у себе танки та іншу бронетехніку. Це вельми важливо для укріплення українських позицій на фронті.

Про це воєнний експерт розповів в інтерв'ю "Телеграфу". За словами Маломужа, попередньо також наша влада має домовленості щодо ймовірного отримання ракетної зброї та далекобійної артилерії. Якщо ЗСУ справді матимуть можливість покривати дальність у 160 км, це значно зменшить кількість техніки та боєприпасів окупантів.

"Під ударами опиняться залізниця, колони ворожої техніки, мобілізованих. Коли все це знищується ще на марші — це не тільки великі втрати, але й паніка. До того ж, підрозділи, які діють безпосередньо на лінії фронту, лишаються без підтримки, резервів, боєприпасів", — підкреслює генерал.

Українським військовим варто максимально зібратися у найближчі два-три місяці, допоки суперник уже виснажений і не встигає повністю відновити свої сили. Саме тому Заходу не варто зволікати із новими поставками зброї.

"Кінець зими — початок весни — найкращий період для початку реалізації наших наступальних операцій. Ми на той час накопичимо потрібне озброєння, навчимося ним користуватися, будемо готові атакувати. А коли почне руйнуватися фронт, Кремлю буде вже не до нових хвиль мобілізації, не до планів щодо чергових захоплень", — підкреслює Маломуж, додаючи, що така ситуація додасть, в першу чергу, проблем і диктатору володимиру путіну.

Однак на це варто розраховувати лише при ефективності українського наступу. Якщо ж війна затягнеться, це негативно вплине не лише на нашу державу, а й на західні, зокрема похитнувши економіку.

Якою наразі є ситуація на різних напрямках фронту, ми аналізували за допомогою свіжих карт боїв в Україні. Слід зазначити, що противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ на сході.

Крім цього "Телеграф" розповідав, про що загалом може свідчити збільшення кількості зброї, яку Києву передають міжнародні партнери. Свою точку зору висловив експерт з міжнародної політики Ілія Куса.