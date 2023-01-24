У Пентагоні заявили про успіхи ЗСУ на Донбасі: все ближче до стратегічного міста

Українські солдати після звільнення Харківщини повернули на південь, щоб зосередити свої зусилля на Луганську

У США бачать, що Збройні сили України досягають деяких успіхів навколо Кремінної — стратегічного міста в Луганській області, розвиток яких може вилитися у звільнення нових територій нашої країни вже навесні.

Так, за словами кореспондента Пентагону Джека Детча, українські контрнаступальні дії біля Кремінної досягають "деяких поступових успіхів".

"США спостерігають, як українські контрнаступи в районі окупованої росією Кремінної досягають "деяких поступових успіхів". Вперше Кремінну росія окупувала у квітні 2022 року", — пише Детч, з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Кремінна

Водночас, видання Politico, також посилаючись на військових представників США, пише, що українські військові гуртуються біля Кремінної.

"Сили Києва займають територію навколо стратегічного міста на сході Луганської області, заявив у понеділок високопоставлений військовий представник США, напередодні того, що, як очікується, стане новим контрнаступом українських військ, щоб відбити територію цієї весни", — пише видання.

У матеріалі наголошується, що стратегічне місто Кремінна розглядається як ворота до Сєвєродонецька та Лисичанська, двох ключових промислових центрів Донбасу, які росія захопила минулого літа.

"Бої навколо Кремінної — це продовження контрнаступу України, що розпочався восени, коли українці пронеслися північно-східним Харківським регіоном країни. Тепер українські солдати повернули на південь, щоб зосередити свої зусилля на Луганську", — йдеться у статті.

Директор дослідницької програми Програми російських досліджень CNA зазначив, що Кремінна — одне з міст уздовж російської оборонної лінії Сватове — Кремінна.

"Звільнення Кремінної поставить українські сили на шлях, що загрожує Рубіжному, і забезпечить один із потенційних напрямків наступу на Старобільськ, важливий російський логістичний вузол", — додав він.

Кремінна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що втрата Кремінної для Росії, ймовірно, може призвести до обвалення всього фронту на Луганщині.

Також ми повідомляли про те, що у новому звіті Інституту вивчення війни зазначається, що росіяни атакували, щоб відновити позиції на лінії Сватове — Кремінна.