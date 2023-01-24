Зламали обидві ноги, схуд на 40 кг: капелан з "Азовсталі" розповів про російський полон

Росіяни поводилися з українцями ще гірше, ніж кавказці

Діакон ПЦУ, 54-річний Андрій Моісєєнко був серед тих, хто був в оточеній російськими окупантами "Азовсталі" і здався за наказом, — багато місяців він пробув у полоні, перш ніж зміг повернутися додому.

У полоні росіяни знущалися з нього та інших українців, били і ламали кістки без приводу, а медики не надавали ніякої допомоги, — про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, з Маріуполя полонених вивозили автобусами до Оленівки, де він пробув дев’ять днів, після чого на 3 місяці та 3 тижні потрапив до СІЗО у Таганрозі.

"На другий день перебування в Таганрозі мені зламали ногу. Пізніше вона неправильно зрослася. Звернення до медиків сенсу не мали. Вони відразу "прописували" фізичні вправи. "Менше води пийте, щоб не опухало", — сказав мені "лікар". Через два місяці зламали другу ногу. Приводу для цього не було", – розповідає отець Андрій.

За його словами, росіяни поводилися з полоненими ще гірше, ніж кавказці, — за три місяці в Таганрозі після побоїв загинуло двоє українців.

"Думаю, їм і грошей не потрібно було – вони приходили на роботу, щоб знущатись з полонених. Їм навіть і приводу для побиття не потрібно було. У будь-який момент можуть поламати тобі ребра, руки, ноги. Безпричинно. Ми все просто слухали, завжди – із закритими очима. Розплющив очі – отримав удар. Навіть, коли ходиш, робиш це літерою "Г" — голова має бути біля підлоги. А очі трохи розплющені, щоби розуміти, куди йдеш. Якщо очі розплющені більше, отримав удар", — згадує чоловік.

Оскільки Моісєєнко був із травмою голови і заїкався, йому ставили не так багато запитань, але загалом над усіма під час допитів знущалися.

З Таганрога його перевели до колонії в Каменськ-Шахтинський у Ростовській області, а звідти — до Курського центрального СІЗО.

29 жовтня отця Андрія повернули шляхом обміну в Україну, і він вважає, що потрапив до списків завдяки Богові.

У полоні Моісєєнко схуд на 40 кілограмів і попереду в нього тривала реабілітація.

"Ноги в Дніпрі я не вилікував. Є проблеми з хребтом і роботою головного мозку (провали в пам’яті). Військово-лікарська комісія визначить, де я лікуватимуся", — каже він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше про тортури та побиття в російському полоні розповідала і медик з "Азовсталі".