Німеччина ось-ось наважиться передати Україні танки: які ще країни готові, а які поки що ні

Україна все ближче до отримання західних танків

Для більш успішних контрнаступальних дій Україні знадобиться велика кількість бронетехніки, зокрема цьому могли б допомогти сучасні західні танки. І останнім часом, колись табуйоване питання про передачу нашій країні цих машин, зрушило з місця. Так, наприклад, США, які раніше виключали надання ЗСУ своїх Abrams, за даними ЗМІ, вже незабаром можуть оголосити про їх передачу.

"Телеграф" зібрав усю останню інформацію щодо західних танків для України.

США: журналісти телеканалу Sky News Arabia під час спілкування з відповідальною особою у Пентагоні з’ясували, що Джо Байден може дозволити передати Україні 10 танків Abrams. А видання The Wall Street Journal, у свою чергу пише, що Білий дім може оголосити про передачу Україні "значної кількості" танків Abrams вже цього тижня.

Великобританія: оголосила про новий масштабний пакет військової допомоги, куди увійдуть її сучасні танки Challenger 2. Йдеться про роту цих бойових машин.

Польща: офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Києву танків Leopard 2. Ці 14 бойових машин, як раніше заявляв, глава держави Анджей Дуда буде передано нашій країні в рамках міжнародної коаліції.

Фінляндія: під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським президент країни Саулі Ніїністе заявив, що Фінлядія розглядає питання передачі танків Leopard Україні, але доречніше буде створити спільний підрозділ разом з Європейськими партнерами. У той же час Фінляндія може тренувати українських військових.

"Взяти один танк там, інший тут, цього недостатньо. Має бути потужний підрозділ. І ми в Європі обговорюємо можливість збудувати такий підрозділ", — каже Ніїністе.

Норвегія: парламентарі країни обговорювали на закритому засіданні комітету із закордонних справ та оборони можливість постачання танків Leopard 2 Україні. Міністр оборони, який також був присутній на засіданні, відмовився коментувати майбутні поставки.

"Я не коментуватиму майбутні постачання, але, звичайно, Україні потрібне різне озброєння, у тому числі танки, які були запрошені".

Чехія: відмовилася відправляти Україні танки Leopard,оскільки ці танки потрібні їй для забезпечення власної безпеки, пише Reuters з посиланням на прем’єр-міністра країни.

Німеччина: видання Sky News передає, щоглава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про постачання для ЗСУ танків Leopard 2. При цьому він зазначив, що рішення буде ухвалене незалежно від того, чи воно буде позитивним чи негативним. Він додав, що уряд Німеччини має враховувати "багато чинників", щоб не ухвалювати поспішне рішення. Зокрема уряд думатиме про безпеку для німецького населення.

При цьому, як пише Bloomberg, ФРН, ймовірно, надасть Польщі дозвіл на відправку танків німецького виробництва Leopard в Україну вже цієї середи, 25 січня.

Іспанія, Нідерланди та Данія : на додаток до Польщі та Фінляндії та ще 7 неназваних держав готові передати Україні танки Leopard, якщо Німеччина дасть згоду. Про це пише ABC News, із посиланням на високопоставленого українського чиновника. За його словами, наша країна розраховує на близько 100 таких машин від союзників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав швидше передати Україні потрібну їй бойову техніку.

Також ми повідомляли, що політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов висловив "Телеграфу" свою думку щодо танків Leopard у війні проти росії.