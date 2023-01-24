Україна отримає німецькі танки Leopard: Олаф Шольц ухвалив рішення

Завтра в Бундестагу офіційно прийматимуть рішення щодо поставо в Україну роти танків Leopard

Канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив відправити Києву німецькі танки Leopard 2A6. Також Німеччина може дозволити Польщі цього тижня передати Україні танки Leopard 2.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на свої джерела. На сайті Бундестагу сказано, що уряд завтра розгляне питання щодо можливих поставок німецьких танків Leopard в Україну.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після кількох днів дебатів погодився поставити Україні бойові танки. За даними іноземних ЗМІ, йдеться принаймні про одну роту танків Leopard 2A6 (приблизно 10 штук).

Окрім цього, союзники також могли дати згоду на постачання. Ймовірно, США готові надати танки "Абрамс" — про постачання 10 штук можуть оголосити 25 січня. Також повідомляється, що танки Leopard будуть виділені Україні із запасів Бундесверу. У середній та довгостроковій перспективі для передачі можуть бути підготовлені нові бойові танки із запасів промисловості.

Видання Dagens Naeringsliv повідомляє, що Норвегія розглядає постачання Україні 8 танків Leopard 2. Незабаром уряд Норвегії також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на засіданні "Рамштайну" не вдалося досягти передачі Україні німецьких "Леопардів". Думки країни розділилися в цьому питанні. Пізніше у Польщі заявили, що мають намір створити танкову коаліцію з країн, які мають на озброєнні Leopard 2.