Війна — день 336: "танкова блокада" прорвана, ЗСУ тиснуть на Луганщині

Оперативно про головне 25 січня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 336 днів. Окупанти продовжують готуватися до великого наступу навесні або на початку літа 2023 року і займаються перегрупуванням військ на Донбасі. Тим часом ЗСУ продовжують тиснути по напряму Кремінної та, за даними Пентагону, досягли там певних успіхів. Водночас західні союзники досягли угоди щодо передачі Україні танків, а тому незабаром українські захисники отримають потужне підкріплення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Парламент Швейцарії підтримав ініціативу, яка дозволяє реекспортувати зброю власного виробництва до України з інших країн

00:00 Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що після розблокування постачання танків вестиметься робота над передачею літаків F-16.

З даними за 22 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 333: окупанти зазнають величезних втрат, але продовжують тиснути на сході .

Про те, що відбувалося 23 січня, читайте у матеріалі:Війна — день 334: росіяни готуються до нового наступу і поширюють фейки

Інформація за 21 січня доступна у зведенні: Війна — день 335: Німеччина погодилася дати Україні свої танки, росіяни посилюють тиск на сході