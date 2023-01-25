Окупанти заявили про атаку на ще одному напрямку: свіжі карти боїв

Окупанти посилено ведуть обстріли — 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, понад 100 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти продовжують спроби прорватися зі сходу. Вони атакували вздовж лінії Сватове — Кремінна, у районі Бахмута, Авдіївки.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські сили також продовжують контрнаступні дії у районі Кремінної. Біля Вугледару на Донеччині може ставати гарячіше, окупанти могли розпочати наступ, щоб відвернути увагу від Бахмута.

У Запорізькій області ворог, ймовірно, продовжує проводити локальні атаки, але про територіальні успіхи не йдеться. За даними Генштабу, атаки окупантів відбили в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог атакує на Лиманському та Куп’янському напрямках. На цю ділянку фронту перекидають мобілізованих росіян. На південь від Кремінної йдуть бої, українські військові можуть діяти в цьому районі.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині ворог продовжує наступ у районі Бахмута. Ворог міг трохи просунутися на східних околицях. Під контролем ворога могло опинитися селище Кліщіївка, пишуть аналітики — ворог був помічений на південь від Бахмута і на захід від населеного пункту. У районі Авдіївки продовжуються атаки. Ворог заявляв, що розпочато наступ у районі Вугледару. На думку експертів, це спроба відвернути увагу від Бахмута.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

У Запорізькій області можуть продовжуватись атаки росіян. Підтвердженням є сотні поранених, привезених до госпіталю на окупованій території. Окупанти не просунулися, попри попередні повідомлення колаборантів.

На Херсонщині український спецназ провів рейд через Дніпро 23-24 січня в районі Нової Каховки. Було знищено командний пункт.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав про прогрес в отриманні танків західного зразка — Німеччина дозволила передачу. Україна може отримати на озброєння танки та американського зразка. З такою бронетехнікою українським військовим легше вестиме контрнаступ.