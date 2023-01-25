Чим в ЗСУ годують веганів та вегетаріанців? Прохання військових дійшли до Зеленського, але…

Уряд відреагував на петицію про веганські сухпайки

Поки в Україні шукають крайнього у гучному скандалі із закупкою продуктів для армії, самі військові відкрито говорять, що у питанні забезпечення підрозділів досі є невирішені проблеми. Одне з таких питань — харчування військовослужбовців-веганів та вегетаріанців.

Не секрет, що у мільйонній армії частина бійців мають певні алергії, релігійні або моральні переконання, що не дозволяють їм вживати продукти тваринного походження. Недотримання звичного раціону негативно впливає на їх здоров'я.

Сьогодні "Телеграф" пропонує розібратися, чим на фронті харчуються представники етичного веганства та чи займається Міноборони питанням введення додаткового раціону для таких бійців?

Скільки бійців надають перевагу рослинному харчуванню?

У збройних силах США дотримуються вегетаріанства чи веганства 11% військових. Водночас 63%, якби мали такий вибір, надали б перевагу цілком рослинному сухпайку. Понад 50% службовців погодилися з тим, що рослинна їжа більш здорова, екологічна й ефективна для підтримання фізичної енергії. Про це свідчать результати опитування міжнародної групи захисту прав тварин Mercy for Animals (MFA).

Найбільша кількість веганів налічується в ізраїльській армії: у ЦАХАЛ — понад 10 тис. веганців, кожен 18 військовий армії — веган. У 2017 році ЦАХАЛ оновили своє меню та ввели веганські пайки для військовослужбовців, повідомляв Livekindly.

Серед українських військових подібні опитування не проводили. Утім, вегани є і в ЗСУ, й серед Нацгвардії та прикордонників. Це підтверджують організації, які допомагають забезпечувати військових рослинним харчуванням. Загалом, станом на жовтень 2020, в Україні проживає понад 4,5 млн вегетаріанців та близько 800 тис. веганів, про що свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

На фронті не у всіх є можливість дотримуватися своїх харчових звичок. Дехто навіть відмовляється від своїх принципів, аби не знесилитися. Проблема у тому, що всі сухпайки, що офіційно постачаються для військових, містять м’ясо або продукти тваринного походження. Це шкодить психологічному стану бійців, які не вживають м’яса й інших продуктів тваринного походження з етичних міркувань.

З огляду на ситуацію, українці створили петицію

Як показала петиція від службовця ЗСУ Петра Павлова від 27 червня 2022 року, ця проблема не є надуманою. Автор звернення просив створити окреме меню для вегетаріанців і веганів, зокрема в умовах відсутності кухні, а саме в районах безпосереднього виконання бойових завдань.

Чоловік підкреслив, що веганські сухпайки потрібні не тільки для людей, які є веганами та вегетаріанцями за особистими етичними поглядами, а також для наступних категорій:

теїстів (віруючих людей, серед яких особливо поширені веганські чи вегетаріанські пости);

для людей з обмеженою можливістю організму засвоювати лактозу чи непереносимістю лактози;

для людей з періодичними проблемами із травленням (вегетаріанська пісна їжа використовується як полегшена та розвантажувальна для відновлення стабільного функціонування кишково-шлункового тракту).

Петиція швидко набрала необхідну кількість підписів. У жовтні Зеленський відповів на звернення. Він зазначив, що наразі норма харчування для військових вегетаріанців відсутня. Водночас президент доручив розглянути це питання прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.

То чи нагодує Зеленський вегетаріанців?

13 січня український уряд відповів на численні заяви. Про це повідомляє веганська громадська організація "Кожна тварина", метою якої є популяризація веганства та створення руху за права тварин.

У своїй відповіді Міністерство оборони зазначило, що питання запровадження вегетаріанських сухпайків ускладнюється в умовах війни.

"Для визначення повноцінного збалансованого раціону, враховуючи необхідність відновлення енерговитрат особового складу, вміст корисних речовин та асортимент, необхідне залучення до роботи професійних технологів, науковців державних установ і підприємств охорони здоров'я та громадського харчування. Співпраця з ними на сьогодні в умовах дії правового режиму воєнного стану значно ускладнюється", — йдеться у повідомленні. Також у Міноборони підкреслили, що дане питання потребує детального вивчення.

У коментарях обурені українці написали, що надія на зміни була, але вони не здивовані відповіддю, тож залишається й надалі брати ініціативу у свої руки.

Допомагають військовим-веганам та вегетаріанцям волонтери

Запровадження нових сухпайків для української армії виявилося складним та тривалим процесом. Тож нині військові, які не вживають їжу тваринного походження, розв'язують проблему самостійно. На поміч військовим приходять небайдужі волонтерські організації. Своїми зусиллями вони допомагають бійцям дотримуватися своїх харчових звичок.

Однією з таких спілок є ГО "Кожна Тварина", яка після 24 лютого запустила свій проєкт "Веганська кухня України". До повномасштабної війни команда займалася освітніми проєктами та розповідала українцям про веганство. Сотні акцій, перформансів та лекцій – усе, аби врятувати тварин від страждань. Тепер волонтери та волонтерки у різних містах України готують рослинні гарячі обіди для людей, які цього потребують.

З початку повномасштабного вторгнення організація роздала понад 40 тис. веганських обідів. Їжу на фронт доставляють поштою. Якщо бійці на самому нулі, де пошта не працює, залучають волонтерів.

"Загалом відправили більш як 600 таких посилок. Кладемо білкові продукти, калорійні, поживні, корисні, солодкі — це тушкованка, веганські ковбаси та паштети, арахісова паста, сухофрукти, горіхи, протеїнові батончики, супи швидкого приготування тощо. Майже все — українського виробника", — каже засновниця веганської організації Тамара Х’юман.

У своєму інтерв'ю для The Village представники організації розповіли, що спочатку вони шукали веганів-військових серед знайомих та запитували у волонтерів. Так знайшли перших бійців і бійчинь, яким надіслали посилки. Серед них також був відомий військовий Павло Вишебаба (засновник веганського кафе One Planet, координатор кампанії "ХутроOFF" за заборону виробництва хутра в Україні). Екоактивіст поділився, що багато його побратимів підтримують введення рослинного меню в армії.

Павло Вишебаба

Часто бійці самостійно відправляють запити через соцмережі – Facebook та Instagram. Щодня прохань доставити посилки надходить все більше. Волонтери запевняють, що не треба соромитися казати про свої потреби та думати, що ваше прохання сприймуть як забаганку. Адже недотримання свого звичного раціону може завдати шкоди психологічному та фізичному стану. Нерідко стаються розлади травлення, якщо людина декілька років не вживала продукти тваринного походження та раптом це зробила.