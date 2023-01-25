Не тільки представники військкомату: хто в Україні має право вручати повістки

У ЗСУ закликали не тиражувати відео, де нібито представники ТЦК вручають повістки незаконним способом

В Україні продовжено терміни військового стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багато наших громадян продовжують вручати повістки. При цьому вручити її може не тільки представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Так, згідно з заявою начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Романа Горбача, яку він висловив у коментарі виданню АрміяInform, повістку не обов’язково має вручати представник ТЦК та СП. Її може вручити будь-яка посадова особа, передбачена законодавством, — керівник установи, організації та підприємства, де працює призовник, керівник ЖЕКу, ОСББ тощо.

При цьому якщо потенційний призовник відмовляється підписувати повістку, вимоги до нього можуть бути доведені в присутності свідків.

"Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може бути застосована відповідальність згідно із законодавством. Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову і уникнув відправки у військову частину, то в такому разі настає кримінальна відповідальність", — пояснює військовий.

Крім того, Горбач закликав не тиражувати відео, де нібито представники територіальних центрів вручають повістки у незаконний спосіб.

"Спитаємо себе: кому насамперед це вигідно? Звичайно, це на руку російській пропаганді, щоб підірвати авторитет ЗСУ у суспільстві", — каже Горбач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно знати про військово-лікарську комісію в Україні.

Також ми повідомляли про те, що юрист Ростислав Кравець пояснив, коли можна не з’являтися у військкомат на порядку денному.