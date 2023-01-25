Ще одна країна відправить Україні Leopard 2: віддадуть третину всіх справних танків

Португалія приєднується до країн, які постачатимуть Україні свої танки

Португалія за Іспанією приєднається до ряду європейських союзників України, які готові відправити танки Leopard 2 українським військовим. При тому, що країна має невелику кількість таких машин, вона має намір передати нашій країні 4 танки.

Як пише місцеве видання Correio de Manha, посилаючись на свої джерела в португальському уряді, Лісабон готується відправити чотири танки Leopard 2 Києву після аналогічного рішення Берліна.

При цьому в матеріалі наголошується, що зараз на озброєнні країни знаходиться 37 таких танків, 12 з яких справні.

Варто зазначити, що передавати свої танки вже мають намір не лише наші європейські партнери, а й США. Держава може поставити до ЗСУ кілька десятків Abrams.

На цьому модельний ряд західних новинок для українських воїнів не закінчується, оскільки ще тиждень тому Великобританія повідомила про те, що до її нового пакету допомоги Україні увійдуть танки Challenger 2.

Всі вони мають хоч і схожі, але все ж таки різні характеристики, тому "Телеграф" розібрався, які танки НАТО найкраще підійдуть для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, щоУкраїна може одержати бойові танки від Швеції.

Також ми повідомляли про те, щоПольща офіційно звернулася до Німеччини щодо танків для України.