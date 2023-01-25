Великий збір для захисників України вже на фінішній прямій

Ще трохи зусиль та допомоги небайдужих і спецпідрозділ отримає необхідну амуніцію і техніку!

Спецпідрозділ "Хорт" з 2014-го року захищає незалежність України. Київ – Буча – Гостомель – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Запоріжжя – Херсон – Бахмут: це бойовий шлях спецпідрозділу за неповний рік від початку повномасштабного вторгнення ворога.

У важких боях під Бахмутом "Хорт" зазнав втрат. Бійцям спецпідрозділу необхідна ваша допомога, щоб відновитись і продовжити ліквідацію окупантів. Триває збір, мета якого – зібрати на потреби бійцям 1 500 000 ₴. Ця сума дозволить замінити втрачену техніку: автівки, дрони та комплект тепловізорів.

Наразі зібрано вже 1 350 000 ₴. Ще трохи – і у наших захисників буде все необхідне для помсти рашистам! Долучайтеся до перемоги, адже кожна гривня має значення:

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