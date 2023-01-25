У Зеленського описали ключовий сценарій поразки росії у війні

Радник голови ОПУ розповів про ключовий сценарій перемоги України

Окупаційне угруповання в Україні неодмінно найближчим часом перейде в наступ, що призведе до величезних втрат у її лавах.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, згідно з планами українського контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ, росіяни зазнають ще двох-чотирьох суттєвих поразок, після чого процес розвалу окупаційної армії стане незворотним.

Подоляк прогнозує, що солдати російської армії продовжать збігати з поля бою, а на вулицях російських міст з’являтиметься дедалі більше поранених та ампутантів, які жорстко протестуватимуть разом із людьми, які втратили близьких на війні.

На цьому тлі, вважає він, загостряться розбіжності в оточенні російського диктатора володимира путіна.

За його словами, ЗСУ зупиняться на кордоні 1991 року, а в росії деякі етнічні суб’єкти матимуть реальний шанс здобути незалежність.

Щодо ядерної зброї, то вона, за словами Подоляка, буде підконтрольна російському генералітету, а тому немає високих ризиків того, що вона потрапить на чорний ринок.

Радник голови ОПУ також вважає, що новий тимчасовий уряд росії піде на переговори з Україною та обговорюватиме питання демілітаризації прикордонних зон та компенсацій.

Він додав, що терміни реалізації цього плану залежать від того, коли Україна отримає потрібну зброю та техніку.

"Україна надала нашому партнерському Альянсу конкретні цифри й найменування. Нині ми на етапі, коли війна є обґрунтованою математичною моделлю", — додав він.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики вважають, що у росії вистачить грошей на те, щоб вести війну ще близько трьох років. Однак цей прогноз ґрунтується на розрахунку, що не відбудеться скорочення доходів від нафти.