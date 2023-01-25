Врятував життя сотень військових: на фронті загинув народний герой України Роман Бабич

Український герой рятував життя бійців ЗСУ

Повномасштабна війна росії проти України продовжує позбавляти життя українських героїв. Цього разу стало відомо, що у боях проти окупантів загинув народний герой Роман Бабич.

Про загибель медика та військового інструктора повідомив журналіст Олександр Мамай у своєму Facebook, проте не став називати місце, де сталася трагедія.

"Він особисто займався евакуацією поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісок, Водяного, Опитувального, Тоненького, з опорних пунктів шахти Бутівка, РЛС "Зеніт". Врятував життя сотням військових", — повідомив він.

За даними з відкритих джерел, Роман Бабич, позивний "Диск", народився 1985 року у селищі Вороніж Сумської області. Після початку війни він потрапив на фронт та займався евакуацією поранених військових, чим врятував життя близько 600 українських захисників.

У 2015 році він був демобілізований, але продовжив займатися інструктажем та проводив навчання військових та цивільних з надання першої медичної допомоги.

Того ж року Бабича було нагороджено орденом "Народний Герой України".

Як повідомлялося раніше, напередодні під час виконання бойового завдання загинув регбіст із Кривого Рогу, гравець РК "Гірник" Євген Кашинський.