Критично важливий крок: ексглава ЦРУ розповів, що постачання Abrams дасть Україні

Крім танків Україні буде потрібна й інша техніка, а також люди, але росіянам безперечно варто хвилюватися

Постачання Сполученими Штатами танків M1 Abrams Україні є критично важливим кроком "символічно та по суті".

Як повідомляє Sky News, про це розповів колишній голова ЦРУ та командувач силами США та НАТО в Афганістані Девід Петреус. За словами чиновника, танки є центральною частиною будь-якої загальновоєнної наступальної операції.

Він додав, що Україні також треба мати піхоту, броньовані машини, інженерів, артилерію та засоби ППО, але все це "єднається навколо основних бойових танків".

Крім того, Петреус зазначив, що Україна вперше отримає найкращі західні системи, що, за його словами, є "важливим моментом".

"Чи надасть це Україні значні нові можливості? Можна посперечатися, що так. Чи варто росіянам хвилюватися з цього приводу? Абсолютно", — зазначив чиновник.

Як повідомлялося раніше, 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про передачу Україні 14 танків Leopard 2, крім того, він розблокував постачання іншими країнами. Поки найбільша кількість танків цього типу пообіцяла передати Іспанія, там обіцяють постачання одразу 53 танків.

Пізніше цього дня про постачання західних танків повідомив і президент США Джо Байден, який повідомив про передачу 31 танку "Абрамс".