Мав допомагати створювати карти, а працює на війні: що вміє російський БПЛА "Суперкам" (фото, відео)

Подібний безпілотник здатний передавати інформацію на відстані 70-100 кілометрів

Повітряні сили України продовжують максимально результативно знищувати ворожі цілі. Серед того, що втрапило в приціл українських воїнів за минулу добу, опинився і російський БПЛА "Суперкам". Він відомий своїми величезними розмірами (розмах крил сягає 3,5 м) і початково винятково цивільним застосуванням, що наразі вже змінилося через повномасштабне вторгнення рф.

За даними ресурсу "Мілітарний", початково така техніка виготовлялася задля аерофотозйому місцевості, що мало допомагати дослідникам у створенні карт. Крім цього дрон здатний вести загальний моніторинг повітряного простору. Однак якщо до війни росіяни його могли використовувати у рятувальних операціях, то нині "Суперками" працюють на фронті.

Загальні характеристики "Суперкам"

Це дуже масивна техніка, яка сягає до 1,5 м у довжину та 3,5 м — у ширину. Злетіти самотужки подібна махіна не здатна, тож у повітря їй допомагають піднятися спеціальні пристрої, які фактично катапультують "Суперкам". Загалом у небі дрон здатен протриматися 4-4,5 годин. За цей час, будучи за 70-100 км від точки запуску, безпілотник усе ще може передавати актуальну інформацію, допомагаючи своїм навідникам оцінювати обстановку.

Виробництвом "Суперкамів" займається російська компанія "Безпілотні системи". Вони пропонують опціональні "підвіски" на свої БПЛА, в тому числі камери з різним розширенням, наявність гіростабілізованого тепловізора, різноманітні відеокамери, зокрема PAL или HD, що дозволяє в десятки разів збільшувати картинку. Також безпілотник може бути обладнаним лазерним цілевказом, мультиспектральною камерою та модулем автоматичного супроводу і утримання цілі. Загалом одна одиниця може мати до трьох корисних систем.

Схема "Суперкама"

До слова, "Суперкам" інколи буває важко визначити за допомогою спеціальних пристроїв, адже він обладнаний командно-телеметричною радіолінією, яка має функцію псевдовипадкового перелаштування частоти — це допомагає захиститися від різноманітних перешкод.

Під час польоту такий дрон здатен розвивати швидкість до 120 км/годину. Максимальна відстань, яку він здатен покрити за один раз, перевищує 240 км. У небі він здатен адекватно працювати на висоті від 150 метрів до 5 км. Для запуску такої техніки необхідно мінімум 15 хвилин, його одразу налаштовують у повністю автоматичний чи напівавтоматичний режим.

До речі, "Суперкам" уже неодноразово ставав ціллю українських військових. Зокрема, у листопаді на Сумщині демонстрували його уламки.

Уламки "Суперкама" на полі

Безкрилий "Суперкам"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російський безпілотник "Мерлін-ВР", який окупанти називають "технологічним проривом".

Крім цього ми писали про БПЛА "Посейдон" кіпрського виробництва, котрий отримали на озброєння ЗСУ.