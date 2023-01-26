Наступна фаза війни в Україні: названо три можливі райони, де йдуть бої

Британський експерт розповів, коли точно не варто чекати на наступний етап війни

Є три основні райони, де під час наступного етапу повномасштабної війни в Україні буде зосереджено бої. Однак настання цієї фази не слід очікувати на початку весни.

Таку думку висловив експерт з безпеки та колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем в інтерв’ю телеканалу Sky News.

За його словами, новий етап війни не зможе розпочатися вже навесні, оскільки цьому заважатимуть погодні умови. Зокрема, причиною є те, що ґрунт у цей період надто м’який.

"Наступний етап війни не може відбутися, якщо грунт занадто м’який. Провесною занадто болотисто", — пояснив Інгрем.

Експерт додав, що під час наступу наступної фази війни у разі достатнього зміцнення місцевості важкі бої будуть зосереджені в наступних районах — Запоріжжі, Кремінній та Бахмуті.

Філіп Інгрем також відзначив і логістичну та навчальну проблему інтеграції танків, які українські військові отримають від західних союзників. Проблема полягає в тому, що підготовка екіпажу танка займає приблизно 20 тижнів. Проте воїнам ЗСУ знадобиться набагато менше часу.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов пояснив "Телеграфу", коли може настати переломний момент у повномасштабній війні в Україні.