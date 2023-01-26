Швидше, ніж казали раніше: у Німеччині назвали терміни постачання танків Leopard 2 Україні

Україна незабаром отримає Leopard

Після офіційного оголошення Німеччини про передачу танків Leopard 2 Україні голова Бундесверу розповів про терміни їх постачання і додав, що це станеться "своєчасно".

Постачання німецьких танків Leopard в Україну відбудуться швидше, ніж раніше повідомляли ЗМІ, заявляючи, що танки в нашій країні можна буде чекати не менш як через 3-4 місяці. Як пише видання FOCUS online, посилаючись на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, обіцяні нашій країні танки будуть доставлені до кінця березня.

За словами міністра, танки будуть відправлені наприкінці першого кварталу. Також Пісторіус додав, що Київ отримає військову техніку "своєчасно".

Нагадаємо, що Німеччина вирішила передати Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, німецький уряд дав згоду іншим країнам на реекспорт цієї техніки до нашої країни. До речі, того ж дня США заявили, що передадуть Україні кількадесят своїх танків Abrams.

Раніше ми писали про те, що екс-глава ЦРУ розповів, що постачання Abrams дасть Україні.

Також ми повідомляли про те, що в Росії у передачі танків Україні побачили ядерну загрозу та пригрозили Заходу відповіддю.