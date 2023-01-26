Бояться "бавовни"? Розвідка розкрила, де росіяни ховають склади зброї

Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як росія перекине підкріплення

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) пояснили, чому ЗСУ зараз так потребує зброї великої дальності, яку наші союзники могли б передати Україні. Представник відомства Вадим Скибицький розповів, що на це є кілька причин.

Як повідомляється на офіційній сторінці ГУР України, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території Росії, зокрема через Кримський півострів у південні області.

Також, очевидно боячись чергових вибухів, росіяни почали розміщувати свої склади далеко від лінії фронту.

"Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту", — розповіли в ГУР і зазначили, що для того, щоб діставати до них, Україні потрібна артилерія великої дальності.

Крім того, додали в ГУР, далекобійна артилерія необхідна нашій країні і для того, щоб розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.

"Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке б дозволило швидко вести контрнаступ проти противника", — пояснив Скибицький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще влітку США відмовляли Україні в далекобійних ракетах Atacms. При цьому глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна має можливість отримати ATACMS у 2023 році.