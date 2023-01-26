Покращені, але без "таємної броні": стало відомо, які танки Abrams отримає Україна від США

США поки що не вирішили питання з поставками — виробництвом Abrams займається лише один завод у США

Американські танки Abrams, постачання яких схвалили в США, позбавлять секретної броні зі збідненого урану. Крім того, знаряддя будуть не модифікації A1, а сучаснішою — М1А2 з вагою до 61,3 т.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні інформовані джерела. Щодо позбавлення секретної броні, то США так чинять при передачі техніки всім країнам, не лише Україні.

Відомо, що у танках M1А2 Abrams удосконалені система управління та оптика, це знижує похибку при наведенні на ціль. Також екіпаж танка зможе самостійно розпізнавати ціль не лише за будь-якої погоди, а й на будь-якому полі бою — все завдяки окремому тепловізору. Крім цього, вони оснащені турбінним двигуном, який потрібно заправляти лише дорогим авіаційним паливом JP-8. Ці машини вимагають ретельного догляду та обслуговування, а для їх роботи потрібні ремонтно-евакуаційні машини M88, які дозволяють відремонтувати танк безпосередньо на полі бою.

Танки M1А2 Abrams можуть обмінюватися інформацією між собою за допомогою оцифрованого механізму керування. Цей процес відбувається безперервно і не вимагає втручання людей. Також завдяки цій системі є можливість оперативно визначати розташування машин, розпізнавати позиції ворога та коригувати роботу артилерії.

Джерела, наближені до уряду США, повідомляють, що з танків знімуть секретну броню, у складі якої є збіднений уран. Армія США завжди застосовує таку тактику при передачі чи продажу своєї техніки іншим країнам.

Танки Abrams у будь-якій зі своїх модифікацій набагато ефективніші за радянські танки в плані вогневої потужності, точності стрілянини та міцності броні. Але є й мінус — вони складніші в управлінні, ніж ті, якими зараз користуються ЗСУ.

Терміни постачання танків Abrams в Україну поки що не називаються і передбачити їх складно. Збирають ці знаряддя лише на державному заводі General Dynamics у штаті Огайо. Але на підприємстві і так вистачає замовлень на зброю для Тайваню та Польщі, тож розраховувати на те, що Україна незабаром отримає танки M1А2 Abrams не варто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп пригрозив ядерною війною у разі передачі Україні танків Abrams від США. Він упевнений, що війну в Україні просто закінчити без військової допомоги.