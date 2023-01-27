Війна – день 338: окупанти продовжують наступати на Бахмут, але зазнають величезних втрат

Оперативно про головне 27 січня

Повномасштабне вторгнення росії до України триває 338 день. Російські окупанти знову завдають масованих ракетних ударів, українські сили ППО успішно відбивають більшість атак. На сході країни ситуація залишається напруженою, запеклі бої за Бахмут продовжуються, проте втрати ворога пропорційні двом чеченським війнам. Загострилася обстановка і навколо Вугледару, який також стратегічно важливий для противника. Загарбники стягують резерви і техніку на півдні (Запорізької області) й сході, президент Володимир Зеленський не заперечує ймовірність швидкої спроби наступу рф. Проте ЗСУ готові дати відсіч, а партнери України передають військову допомогу, зокрема танки Abrams від США. Більше того, ПАРЄ проголосувала за трибунал для путіна та лукашенка.

.У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 січня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги Україні.

Інформація за 24 січня доступна у зведенні: Війна — день 335: Німеччина погодилася дати Україні свої танки, росіяни посилюють тиск на сході

З даними за 25 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 336: "танкова блокада" прорвана, ЗСУ тиснуть на Луганщині

Про те, що відбувалося 26 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 337: окупанти атакують на сході й посилюють обстріл мирних міст